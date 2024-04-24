65 yaş maaşı, evde bakım, dul engelli maaşı, aile destek parasına zam! Temmuzda kim ne alacak? Yeni maaşlar kalem kalem açıklandı!

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Temmuz zamları, Türkiye'deki birçok birey ve aile için önemli mali değişiklikler getirecek. Bu değişiklikler, yaşam maliyetleri ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak yapılan düzenlemelerle toplumsal refahın desteklenmesi amacını taşıyor. Herkes bu dönemi dikkatle izlerken, yapılan artışların aile bütçelerine olan etkileri de yakından takip edilecek.