SSK, Bağ-Kur'luya 13.800 TL maaş ile 450 TL ek ödeme yolda! Emekliye %38 zam hesabı çıktı! 10.000, 11.455 üstü alanlar temmuzda...

1 Türkiye'de 16 milyon emekli, Temmuz ayında yapılacak maaş artışını merakla bekliyor. Enflasyona endeksli zam oranının yanı sıra ek iyileştirme olup olmayacağı da gündemde. Peki, bu artışlar emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte merak edilen detaylar ve maaş hesaplaması haberimizde...

2 KÖK AYLIK, TABAN MAAŞ NEDİR? Emekli aylığı, kişinin çalışma hayatındaki kazançları, primleri dikkate alınarak bağlanıyor. Bu, emeklinin kök aylığı oluyor. Kök aylığa her ay yüzde 4 (7 bin 135 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme de ilave ediliyor.