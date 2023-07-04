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Haberler Ekonomi 2'li Torba Yasa paketi netleşti! Meclis 12 maddeye mührü bastı! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı... Müjdeler için son dakika açıklama geldi!

2'li Torba Yasa paketi netleşti! Meclis 12 maddeye mührü bastı! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı... Müjdeler için son dakika açıklama geldi!

Torba yasa için gözler bugün açılacak Meclis'e çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın tarihiyle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu. Böylelikle torba yasa için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapılacak ve Genel Kurul'da yasalaşacak. Ekonomiye ilişkin pek çok gelişmeye öngören düzenlemeyle ilgili vatandaşlar "Torba yasa çıktı mı ve torba yasada neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika açıklamalar ve madde madde içerikler haberimizde...

takvim.com.tr
04.07.2023 07:11 - Son Güncelleme: 04.07.2023 07:11
2’li Torba Yasa paketi netleşti! Meclis 18 maddeye mührü bastı! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı... Müjdeler için son dakika açıklama geldi!

Torba yasa için gözler bugün açılacak Meclis'e çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın tarihiyle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu. Böylelikle torba yasa için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapılacak ve Genel Kurul'da yasalaşacak. Ekonomiye ilişkin pek çok gelişmeye öngören düzenlemeyle ilgili vatandaşlar "Torba yasa çıktı mı ve torba yasada neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika açıklamalar ve madde madde içerikler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2’li Torba Yasa paketi netleşti! Meclis 18 maddeye mührü bastı! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı... Müjdeler için son dakika açıklama geldi!

TASLAK TAMAMLANMIŞ DURUMDA

Bayram boyunca çalıştı ekonomi kurmayları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.

2’li Torba Yasa paketi netleşti! Meclis 18 maddeye mührü bastı! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı... Müjdeler için son dakika açıklama geldi!

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU

Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın onay vermesinden sonra da Meclis'te hızla gündeme gelecek komisyon sonrasında Meclis Genel Kurulu aşaması olacak bu torba kanun için.

2’li Torba Yasa paketi netleşti! Meclis 18 maddeye mührü bastı! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı... Müjdeler için son dakika açıklama geldi!

2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasanın Meclis'e geleceği tarihe ilişkin olarak "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulundu.

2’li Torba Yasa paketi netleşti! Meclis 18 maddeye mührü bastı! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı... Müjdeler için son dakika açıklama geldi!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

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