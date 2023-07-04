2'li Torba Yasa paketi netleşti! Meclis 12 maddeye mührü bastı! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı... Müjdeler için son dakika açıklama geldi!
Torba yasa için gözler bugün açılacak Meclis'e çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın tarihiyle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu. Böylelikle torba yasa için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapılacak ve Genel Kurul'da yasalaşacak. Ekonomiye ilişkin pek çok gelişmeye öngören düzenlemeyle ilgili vatandaşlar "Torba yasa çıktı mı ve torba yasada neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika açıklamalar ve madde madde içerikler haberimizde...
Torba yasa için gözler bugün açılacak Meclis'e çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın tarihiyle ilgili "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulunmuştu. Böylelikle torba yasa için Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler yapılacak ve Genel Kurul'da yasalaşacak. Ekonomiye ilişkin pek çok gelişmeye öngören düzenlemeyle ilgili vatandaşlar "Torba yasa çıktı mı ve torba yasada neler var?" sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika açıklamalar ve madde madde içerikler haberimizde...
TASLAK TAMAMLANMIŞ DURUMDA
Bayram boyunca çalıştı ekonomi kurmayları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU
Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın onay vermesinden sonra da Meclis'te hızla gündeme gelecek komisyon sonrasında Meclis Genel Kurulu aşaması olacak bu torba kanun için.
2023 TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasanın Meclis'e geleceği tarihe ilişkin olarak "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" açıklamalarında bulundu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.