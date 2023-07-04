2'li Torba Yasa paketi netleşti! Meclis 12 maddeye mührü bastı! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi-kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı... Müjdeler için son dakika açıklama geldi!

TASLAK TAMAMLANMIŞ DURUMDA

Bayram boyunca çalıştı ekonomi kurmayları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.