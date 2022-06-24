SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine Temmuz müjdesi! 2.5 puanlık ilave! %83 kümülatif artış! 6 aylık TÜFE verilerine göre...

Temmuz zammı için gözler TÜİK'in 4 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verilerinde. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan "Temmuz ayıyla birlikte işçi emeklileri de dahil olmak üzere emeklilerimizin, çalışanlarımızın alım gücünü daha yukarıya çıkarmak için yüzde 40'lara varan bir dokunuş olacak. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışılıyor" açıklaması sonrası az önce de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş zam açıklaması geldi.