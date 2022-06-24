Memur ve emekli aylıkları artacak vatandaşların gelirlerine zam gelecek: 84 milyona ilave sosyal destek bütçesi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini söyledi. 1.1 trilyon liralık ek bütçenin 650 milyar lirası aylıklarda yapılan artışlar, doğalgaz ve elektrik faturalarına destek ile evde bakım ve yaşlılar için kullanılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskısının düşeceğini söyledi.
Bakan Nebati, 1 trilyon 81 milyar liralık ek bütçenin yaklaşık 650 milyar lirasının memur, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sosyal güvenlik primleri, vatandaşın tükettiği doğalgaz ve elektrik fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında kullanımı için destek, evde bakım, 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal destekler için kullanılacağı mesajını verdi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı imzasıyla Meclis'e sunduğu 84 milyona ilave sosyal destek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Komisyon'da yaptığı sunumda, 1 trilyon 81 milyar ek bütçeyle vatandaşların hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini; çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin, çalışanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yanında olabilmeyi amaçladıklarını söyledi.