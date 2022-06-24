Memur ve emekli aylıkları artacak vatandaşların gelirlerine zam gelecek: 84 milyona ilave sosyal destek bütçesi

Bakan Nebati, 1 trilyon 81 milyar liralık ek bütçenin yaklaşık 650 milyar lirasının memur, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sosyal güvenlik primleri, vatandaşın tükettiği doğalgaz ve elektrik fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında kullanımı için destek, evde bakım, 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal destekler için kullanılacağı mesajını verdi.