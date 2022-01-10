Nasıl emekli olunacak? 10 soruda ev işlerinde çalışanlara prim rehberi: 2022'de ödenecek tutar...
Ev işlerinde çalışanların sigorta primleri yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. Peki, nasıl emekli olunacak? 2022'de ödenecek tutar ne? Sigorta işlemleri nasıl yapılacak? Takvim, konuya ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte detaylar...
10.01.2022 23:00
- Son Güncelleme: 10.01.2022 23:06
Bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri, yeni asgari ücretle birlikte yükseldi.
Ayda 9 gün çalışan için 30,06, 10 gün çalışan için 625,50, 30 gün çalışan için bin 876 lira 50 kuruş prim ödenecek.