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Nasıl emekli olunacak? 10 soruda ev işlerinde çalışanlara prim rehberi: 2022'de ödenecek tutar...

Ev işlerinde çalışanların sigorta primleri yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. Peki, nasıl emekli olunacak? 2022'de ödenecek tutar ne? Sigorta işlemleri nasıl yapılacak? Takvim, konuya ilişkin merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
10.01.2022 23:00 - Son Güncelleme: 10.01.2022 23:06
Nasıl emekli olunacak? 10 soruda ev işlerinde çalışanlara prim rehberi: 2022’de ödenecek tutar...

Bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri, yeni asgari ücretle birlikte yükseldi.

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Nasıl emekli olunacak? 10 soruda ev işlerinde çalışanlara prim rehberi: 2022’de ödenecek tutar...

Ayda 9 gün çalışan için 30,06, 10 gün çalışan için 625,50, 30 gün çalışan için bin 876 lira 50 kuruş prim ödenecek.

Nasıl emekli olunacak? 10 soruda ev işlerinde çalışanlara prim rehberi: 2022’de ödenecek tutar...

İsteyen çalışanlar primlerini tamamlayabilecek.

Nasıl emekli olunacak? 10 soruda ev işlerinde çalışanlara prim rehberi: 2022’de ödenecek tutar...


İşte merak edilen soruların yanıtları:

Nasıl emekli olunacak? 10 soruda ev işlerinde çalışanlara prim rehberi: 2022’de ödenecek tutar...

1- Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı yaptırılmak zorunda mı?

Evet, 1 gün de 10 gün de çalışsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.

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