Nasıl emekli olunacak? 10 soruda ev işlerinde çalışanlara prim rehberi: 2022’de ödenecek tutar...

1- Ev hizmetlerinde çalışanlar sigortalı yaptırılmak zorunda mı?

Evet, 1 gün de 10 gün de çalışsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.