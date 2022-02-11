SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı mensuplarına yüksek maaş aldıran formül! Emeklilik hesabında 1261 gün tafsilatı! Son 3.5 yıl...

Çalışan kesim bir gün emekli olma hayaliyle yaşıyor. Türkiye'de çalışan milyonlarca emekli ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Aynı zamanda emeklilikte yüksek maaş almak için emeklilikte ne kadar maaş alırım şeklinde aramalar yapıyor. Haliyle emeklilerin alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Maaşınızı yükseltmek için son 1261 güne dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, ne kadar emekli maaşı alabilirim? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı yüksek maaş almak için neler yapılmalı? İşte merak edilenler...