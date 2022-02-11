SSK, Bağ-Kur, ve Emekli Sandığı mensuplarına yüksek maaş aldıran formül! Emeklilik hesabında 1261 gün tafsilatı! Son 3.5 yıl...
Emekli olma hayali kuran milyonlarca kişi ne zaman emekli olacağının ve ne kadar emekli maaşı alacağının hayalini kuruyor. Bu hayali kuran vatandaşlar "emekli olduğumda nasıl yüksek maaş alabilirim? emeklilikte yüksek maaş almak mümkün mü? yüksek emekli maaşı alabilmek için ne yapmalıyım? yüksek emekli maaşı nasıl alınır?" gibi suallere cevap arıyor. Peki ama emeklilikte yüksek maaş almak mümkün mü? İşte yüksek emekli maaşı alabilmenin bazı püf noktaları...
11.02.2022 09:09
- Son Güncelleme: 11.02.2022 09:09
Çalışan kesim bir gün emekli olma hayaliyle yaşıyor. Türkiye'de çalışan milyonlarca emekli ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Aynı zamanda emeklilikte yüksek maaş almak için emeklilikte ne kadar maaş alırım şeklinde aramalar yapıyor. Haliyle emeklilerin alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Maaşınızı yükseltmek için son 1261 güne dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, ne kadar emekli maaşı alabilirim? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı yüksek maaş almak için neler yapılmalı? İşte merak edilenler...