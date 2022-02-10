SGK’dan ayda 5.600 lira! Resmen duyuruldu! Maaş almak için 3 gün şartı!

KİMLER YARARLANIYOR?

Meslek hastalığı kapsamında sağlanan haklardan; 4A (SSK) ve 4B'li (Bağkur) çalışanlar ile çırak ve stajyerler, stajyer hekim, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde çalışanlar faydalanabiliyor.

Primini kendi ödeyen tarım ve orman işçileri ile 4B'lilerin geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmesi için prim borçlarının bulunmaması gerekiyor.