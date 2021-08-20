SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat

5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor.