Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat

Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışanlar, son 3.5 yıl yani bin 261 gün prim ödenen yerden emekl i oluyor. Seçim erken emekli ediyor ve maaşı artırıyor.

20.08.2021 07:00 - Son Güncelleme: 20.08.2021 07:00
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat

5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat

TARİHE DİKKAT!

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat

Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat

Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat

Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1.261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.

SON DAKİKA