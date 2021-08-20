SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı! Kazançlı emeklilik için 3.5 yıl formülü: 1261 güne dikkat
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumların birden fazlasında çalışanlar, son 3.5 yıl yani bin 261 gün prim ödenen yerden emekl i oluyor. Seçim erken emekli ediyor ve maaşı artırıyor.
20.08.2021 07:00
- Son Güncelleme: 20.08.2021 07:00
5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor.