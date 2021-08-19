Acil para ihtiyacı olanlara müjde! Günde sadece 12 TL ödeme ile 10 bin TL kredi fırsatı! Başvuru için son tarih ise…
Özellikle pandemiden dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para durumlarında bankalardan destek sağlamak isteyen vatandaşlar geri ödemelerin kolay olmasını istiyor. Bu noktada bankaların güncel kredi kampanyalarını ve faiz oranlarını yakından takip ediyor. Günde sadece 12 TL ödeme ile 10 bin TL kredi fırsatı vatandaşları oldukça heyecanlandırdı ve acil nakit ihtiyacı olanlar başvuru şartlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Başvurular için son tarihin kaçırılmaması gerekiyor.
Acil para ihtiyacı olanlar bankaların güncel fırsatlarını merakla araştırır oldu. ING Bank günde sadece 12 TL ödeme ile 10 bin TL kredi fırsatı veriyor, üstelik müşteri olma şartı da sunmuyor. Düşük faiz oranı ve rahat geri ödeme koşullarını arayan vatandaşları mutlu edecek kredi seçenekleri haberimizde yer alıyor. Diğer tüm bankaların faiz oranları ile ilgili bilgileri de haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
10.000 TL ile 50.000 TL arası ihtiyaç kredisi çekerken yararlanacağız %1,35 faiz oranı, ilk defa ING Bank'ı kullanacak olan müşterilerin Kredim Güvende Hayat Sigortası ile aldığı kredilerde geçerli. Ayrıca bu orandan Findeks Kredi Notu 1850 ve üstü olanlar yararlanabilir.
36 ay vadeli, %1,35 faiz oranıyla 10.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 368 TL, toplam geri ödemesi sigorta primleri hariç 13.328 TL tutuyor.
%1,35 faiz oranıyla 36 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 737 TL, toplam geri ödemesi ise sigorta primleri hariç 26.657 TL.
36 ay vadeli, %1,35 faiz oranıyla 30.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 1.106 TL, toplam geri ödemesi sigorta primleri hariç 39.986 TL tutuyor.
%1,35 faiz oranıyla 36 ay vadeli 40.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 1.475 TL, toplam geri ödemesi ise sigorta primleri hariç 53.315 TL.