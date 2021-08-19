Acil para ihtiyacı olanlara müjde! Günde sadece 12 TL ödeme ile 10 bin TL kredi fırsatı! Başvuru için son tarih ise…

Acil para ihtiyacı olanlar bankaların güncel fırsatlarını merakla araştırır oldu. ING Bank günde sadece 12 TL ödeme ile 10 bin TL kredi fırsatı veriyor, üstelik müşteri olma şartı da sunmuyor. Düşük faiz oranı ve rahat geri ödeme koşullarını arayan vatandaşları mutlu edecek kredi seçenekleri haberimizde yer alıyor. Diğer tüm bankaların faiz oranları ile ilgili bilgileri de haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.