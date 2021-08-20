Sosyal sigorta işlemlerinde yeni dönem: Malulen emekli olanların ailesi de ödeme alacak
Sosyal sigorta işlemlerinde bir dizi yeni adım yaşama geçirildi. Buna göre; vazife malullüğünde ana babaya aylıkta statü farkı sona erdi. Mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor. Artık SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerin ana ve babalarına da aylık bağlanacak... İşte detaylar.
20.08.2021 07:00
- Son Güncelleme: 20.08.2021 07:00
Sosyal sigorta işlemlerinde bir dizi yeni adım yaşama geçti. Vazife malullüğü, kamu görevlileri ile erbaş, erlerin görevlerini yaparken, meydana gelen kazalar nedeniyle "malul" olmaları, hayatlarını kaybetmeleri halinde haklarında uygulanacak hükümlerin belirlendiği statü farkı sona erdi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Mevcut sistemde Emekli Sandığı çalışanlarından (4C) vazife malullüğü aylığı bağlanan veya bağlanmasına hak kazanmış olanlardan ölenlerin anne ve babalarına herhangi bir şart aranmadan aylık bağlanıyor.