SSK, Bağ kur ve emekli sandığı herkesi kapsıyor! 7.500 TL nakit ödemesi yapılacak! Bu bankadan ödenmeye başladı!
Türkiye'de son dönemde emeklilerin nakit sıkıntılarına bankalardan da çözümler sunulmaya başlamıştır. Garanti Bankası ve Denizbank sene sonuna kadar verilebilecek 1.750 TL ve 7.500 TL promosyon desteği kapsamında emeklinin cebinin rahatlatılması hedefleniyor. 3 sene boyunca emekli maaşını Garanti Bankası ve Denizbank'tan alma sözü verenlerin söz hususu ödemelerden yararlanmaları mümkündür.
Bu bankadan ödenmeye başladı! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı tüm emeklileri ilgilendiriyor! 2022 senesinde emeklilerin kazanımları devam ediyor. Yıl sonuna kadar devam edecek ödemeler kapsamında Garanti Bankası ve Denizbank bu vatandaşların hesaplarına 1.750 TL ve 7500 TL göndermeye devam ediyor. Başvuran emeklilerin yararlanabildiği ödemeler kapsamında SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı bütün SGK emeklileri nakit fırsatlarından faydalanacak. İşte detaylar
7.500 TL Emekli Promosyonu Hesaplarda
Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan mükafat fırsatı sunuyor. Bankadan oluşturulan bildirime göre, Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.
1.750 TL Emekli Promosyonu Hesaplarda
Emekli maaşını taşıyarak SGK promosyonlarından en cazip oranlarla yararlanmak isteyenlere Denizbank'tan ödemler devam ediyor. Emekli maaş promosyonunun yanı sıra emeklilere özel çoğu bankacılık ürün ve hizmetlerine özel de ayrıcalıkların sunulması hedefleniyor.