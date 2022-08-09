SSK, Bağ kur ve emekli sandığı herkesi kapsıyor! 7.500 TL nakit ödemesi yapılacak! Bu bankadan ödenmeye başladı!

Bu bankadan ödenmeye başladı! SSK, Bağ kur ve emekli sandığı tüm emeklileri ilgilendiriyor! 2022 senesinde emeklilerin kazanımları devam ediyor. Yıl sonuna kadar devam edecek ödemeler kapsamında Garanti Bankası ve Denizbank bu vatandaşların hesaplarına 1.750 TL ve 7500 TL göndermeye devam ediyor. Başvuran emeklilerin yararlanabildiği ödemeler kapsamında SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı bütün SGK emeklileri nakit fırsatlarından faydalanacak. İşte detaylar