11 ilde başladı: Ağustosta evinizin anahtarı TOKİ'den! Ne 3.000 ne 4.000 sadece 2.058 TL taksitle 2+1 3+1 180 ay vadeli 84,98 m2 konut sahibi olun!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 81 ilde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmaya son sürat devam ediyor. Ucuza ev sahibi olmanın yolunu arayanlar TOKİ tarafından yapılan 2022 Ağustos ayı güncel kampanyaları takip ediyor. TOKİ şu anda 11 şehirde projelerini sürdürüyor. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2022 Ağustos ayı TOKİ 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi...
TOKİ 11 kentte ucuz konut satışını başlattı! Yetişen 180 ay vadeyle alacak! 2.058 TL taksit ve 2+1 - 3+1 konutlarla kiradan kurtaran fırsatlar! TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Alt gelir grubunu ucuz konut sahibi etmeyi amaçlayan TOKİ yeni projelerine 2022 Ağustos ayında da bütün süratiyle devam ediyor. TOKİ'den makul fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir duyuru geldi. Konut satışları orta gelir grubuna makul bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler amacıyla gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte TOKİ 2022 Ağustos güncel konut ilanları!
Bu projelerin arasında en dikkat çeken Kütahya Merkez projesi oldu. İşte projeye dair tüm merak edilen bilgiler;
KÜTAHYA MERKEZ İNKÖY MAHALLESİ 454 KONUT PROJESİ
Proje adı: Kütahya Merkez İnköy Mahallesi 454 Konut Projesi
Satışa sunulan konut sayısı: 49 adet 2+1 konut, 25 adet 3+1 konut
Satış yöntemi: Kuralı Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
İletişim İnternet: www.toki.gov.tr
İletişim telefon: 444 86 54