11 ilde başladı: Ağustosta evinizin anahtarı TOKİ'den! Ne 3.000 ne 4.000 sadece 2.058 TL taksitle 2+1 3+1 180 ay vadeli 84,98 m2 konut sahibi olun!

TOKİ 11 kentte ucuz konut satışını başlattı! Yetişen 180 ay vadeyle alacak! 2.058 TL taksit ve 2+1 - 3+1 konutlarla kiradan kurtaran fırsatlar! TOKİ binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Alt gelir grubunu ucuz konut sahibi etmeyi amaçlayan TOKİ yeni projelerine 2022 Ağustos ayında da bütün süratiyle devam ediyor. TOKİ'den makul fiyatlara konut alarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir duyuru geldi. Konut satışları orta gelir grubuna makul bir şekilde yapılacak. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler amacıyla gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte TOKİ 2022 Ağustos güncel konut ilanları!