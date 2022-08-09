Sadece emeklilere ödenecek! Nakit ihtiyacı olan emekliye 60.000 TL müjdesi! Az evvel açıklandı!

Emekli olan vatandaşlar bağlamında geçtiğimiz ay yapılan zam bir nebze olsun rahatlama sağlamıştı. Ziraat Bankası emekliler için çok uygun kampanyalar sunmaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ile kullandırılacak krediler ve ek ödeme fırsatları ile emeklinin cebinin rahatlatılması hedefleniyor. Ziraat Bankası emeklinin yüzünü güldürecek Emeklinin Artısı Kredi Paketi avantajlarını duyurdu!