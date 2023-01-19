SSK, Bağ-Kur, memur, işçi fark etmez! 2023 zamlı tablo belli oldu! 1.997 TL, 4.336, 2.059 TL yardım ödemesi! 21 Ocak itibariyle herkesin hesabında!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılan sosyal yardım ödemeleri her ay düzenli olarak ailelerin hesaplarına yatmaya devam ediyor. 2023 yılında 65 yaş aylığı 1.997,71, evde bakım desteği 4.336,80, engelli yakını aylığı 1.594,70 oldu. Bu nedenle vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. 2023 sosyal yardım ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. İşte 2023 sosyal yardım ödeme tarihleri ve konu hakkında merak edilenler...