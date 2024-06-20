3 al 51,90 öde; 104 üründe fiyatlar yarıya kadar indi! Tarım Kredi Market 20-23 Haziran kataloğu 2024! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, şeker, süzme bal...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle, kar amacı gütmeyen bir yaklaşım benimseyen Tarım Kredi Kooperatif Marketler, 19-23 Haziran tarihleri arasında müşterilerine büyük indirimler sunuyor. Temel gıda maddelerinden bayram ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan bu indirimler, tüketicilere cazip fırsatlar sağlıyor. İşte bu özel kampanya döneminde indirime giren ürünler ve detaylar...
Bu özel dönemde, et ve tavuk ürünlerinden başlayarak peynir çeşitlerine, bayramlık çikolatalardan kolonya ve bakliyat ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunulacak. İhtiyaçların ve tatların karşılandığı bu dönemde, müşteriler uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı bulacaklar.
3'lü set saklama kabı: 79,90 TL
Kase: 45,90 TL