15.000-16.000-18.000 TL için tarih belli oldu! SSK BAĞKUR emeklisi için tam liste çıktı

2024 yılının ikinci yarısında emeklileri doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme kapıda. Maaş promosyonları, bankalar arasında artan rekabetin merkezine oturmuş durumda. Yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte bankaların sunduğu avantajlar emekliler için kritik bir faktör haline gelmiş durumda. Emekliler için her yılın ikinci yarısı, maaş zamları ve promosyonlarının belirlendiği dönem olarak öne çıkıyor.
Her banka özel tekliflerle emeklilerin gözdesi olmayı hedefliyor. Bu dönemde emekliler, sunulan çeşitli seçenekler arasından kendi ihtiyaç ve beklentilerine en uygun olanı seçme şansına sahip. Rekabetin artmasıyla birlikte, promosyonlar da çeşitleniyor ve artıyor.
TEKLİFLER YENİLENDİ
Akbank, emeklilere özel olarak maaş kategorilerine göre 6.250 ile 15.000 lira arasında değişen promosyonlar sunmakta.
Ayrıca, her otomatik fatura talimatı için 500 lira, toplamda 2.500 lira chip para imkanı sağlıyor.