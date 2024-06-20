15.000-16.000-18.000 TL için tarih belli oldu! SSK BAĞKUR emeklisi için tam liste çıktı

2024 yılının ikinci yarısında emeklileri doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme kapıda. Maaş promosyonları, bankalar arasında artan rekabetin merkezine oturmuş durumda. Yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte bankaların sunduğu avantajlar emekliler için kritik bir faktör haline gelmiş durumda. Emekliler için her yılın ikinci yarısı, maaş zamları ve promosyonlarının belirlendiği dönem olarak öne çıkıyor.