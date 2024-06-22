SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL en düşük maaş ve seyyanen zam yolda! Emekliye %30 zam hesabı yapıldı! 10.000, 11.250 TL alanlar...

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Özellikle taban maaşın altında kalan emeklilere zam yapılmamasının önüne geçmek için, kök aylıklara seyyanen bir artış uygulanması planlanıyor. Bu düzenleme, kök aylıkların belirli bir düzeye çıkarılmasını ve ardından Temmuz ayında yapılacak zammın üzerine eklenmesini içeriyor. Peki, Temmuz ayında emeklilere ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam miktarı nedir? İşte bu konuda merak edilen detaylar...