SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 15.000 TL en düşük maaş ve seyyanen zam yolda! Emekliye %30 zam hesabı yapıldı! 10.000, 11.250 TL alanlar...

Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Özellikle taban maaşın altında kalan emeklilere zam yapılmamasının önüne geçmek için, kök aylıklara seyyanen bir artış uygulanması planlanıyor. Bu düzenleme, kök aylıkların belirli bir düzeye çıkarılmasını ve ardından Temmuz ayında yapılacak zammın üzerine eklenmesini içeriyor. Peki, Temmuz ayında emeklilere ne kadar zam yapılacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak zam miktarı nedir? İşte bu konuda merak edilen detaylar...
2024 Temmuz ayında milyonlarca kişinin maaşında artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra kamu çalışanları da bu artıştan faydalanacak. Memurlar, memur emeklileri ve kamu işçilerine %10 oranında zam yapılacak ve enflasyon farkı ödemesi gerçekleştirilecek. İşte, Temmuz zamları hakkında merak edilen detaylar...
Ocak ayında yüzde 49.25 ile eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin şimdi gözü Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelere çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor.