1995 1998 1999 2003 girişliler dikkat! SGK başlangıç yaş gün prim tarihinize göre matematiksel emeklilik tablonuz

Emeklilik, hayatın en huzurlu dönemlerinden biri olarak görülse de her bireyin ihtiyaçları ve beklentileri farklılık gösteriyor. Bu çeşitlilik son yıllarda "esnek emeklilik" kavramının önem kazanmasına yol açıyor. Esnek emeklilik, bireylerin yaş sınırlarına bağlı kalmaksızın emeklilik haklarını daha erken kazanmalarını sağlayan bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Bu sayede emeklilik süreci daha özgür ve kişiselleştirilmiş bir şekilde yönetilebiliyor.