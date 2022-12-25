SSK, Bağ-Kur Esnaf emeklisine KAPSAM NETLEŞTİ! EYT' o kişiler İKİNCİ VAGONDA! 26 Aralık 2022 Kabine kararıyla...

YARIN NETLEŞİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan meselenin çözümü için doğrudan talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılının ikinci yarısında EYT düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı ve sona yaklaştı. Yaş şartının tamamen kalkması durumunda prim günü ve sigortalılık süresini doldurmuş kişi sayısının Ocak ayında 2 milyonu geçeceği bildirildi.