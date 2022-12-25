SSK, Bağ-Kur Esnaf emeklisine KAPSAM NETLEŞTİ! EYT' o kişiler İKİNCİ VAGONDA! 26 Aralık 2022 Kabine kararıyla...
Yılın son Kabine Toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı. Uzun zamandır beklenen EYT yarın masada yer alacak. Bu nedenle milyonlarca EYT'li yarın alınacak kararları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Yapılan araştırmalara göre EYT yaş ortalaması 49.9 olarak belirendi. Birçok detayın netleşmesinin ardından gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi. İşte EYT son dakika gelişmeleri ve 26 Aralık Kabine Toplantısı konuları...
YARIN NETLEŞİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan meselenin çözümü için doğrudan talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılının ikinci yarısında EYT düzenlemesi için çalışmalarını hızlandırdı ve sona yaklaştı. Yaş şartının tamamen kalkması durumunda prim günü ve sigortalılık süresini doldurmuş kişi sayısının Ocak ayında 2 milyonu geçeceği bildirildi.
26 ARALIK KABİNE TOPLANTISI SONRASI EYT AÇIKLANACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.