SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! Maaşlara 100 TL'den 1.200 TL'ye kadar artış! Talep hayata geçtiği an... Yaz aylarında çifte bayram yaşayan emekli şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor. Bu doğrultuda emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.