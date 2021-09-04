SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! Maaşlara 100 TL'den 1.200 TL'ye kadar artış! Talep hayata geçtiği an...
2022 yılının ilk günlerinde 2021 yılının son 6 aylık ayının enflasyon rakamlarına göre emekli maaşlarına yapılacak yeni zam tutarı belli olacak. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçtiğimiz ay çifter kazanç ayı oldu. Milyonlarca emekli bayram öncesinde hem zamlı maaşlarını hem de ikramiye ödemelerini aldı. Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor. 13 milyondan fazla emeklinin maaşında yeni bir talep sunuldu. Türkiye Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması ifade etti. Eğer bu talep hayata geçerse, en düşük emekli aylığında 1.198 TL artış gerçekleşeceği öngörülüyor.
04.09.2021 23:26
- Son Güncelleme: 04.09.2021 23:26
SSK Bağ-Kur emeklisinin yüzünü güldürecek gelişme! Maaşlara 100 TL'den 1.200 TL'ye kadar artış! Talep hayata geçtiği an... Yaz aylarında çifte bayram yaşayan emekli şimdi Ocak ayında maaşlarını artıracak olan zam tutarına kulak kabarttı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaşlarınına zam talebi gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını ifade ediyor. Bu doğrultuda emekliler maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise milyonların gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.
EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEMELERDE DE ARTIŞ
Emekli ve de dul-yetim aylığı alan hak sahiplerinin aldığı aylıkların yanı sıra %4-5 oranında ek ödeme yapılıyor.