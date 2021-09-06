Yatırımcıları şok etti! Altın fiyatı yasa soktu! Daha da düşemez, dibi görüp çakıldı! 6 Eylül çeyrek, yarım tam ve 22-14-18 ayar bilezik altın fiyatları!

Altın fiyatları şoke etti! Alan satan yasa büründü. Altın fiyatları, Cuma günü yaşanan sert düşüşle eş güdümlü düşüş eğilimine devam ediyor. Son dönemde son derece dalgalı bir seyir izleyen altının son hali milyonlar doğrultusundan araştırılırken, ONS altında yaşanan değişimlerden kaynaklı uzunca süredir doruk döneminden çok uzak, hem de kilometrelerce uzak bir ilerleyişi devam ettiren altın fiyatları, son olarak dolar kurunda yaşanan düşüşle birlikte kritik seviyelerin de altına inmişti. Peki, 6 Eylül çeyrek, yarım tam ve 22-14-18 ayar bilezik altın fiyatları ne oldu?