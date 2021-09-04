Bal lokum ayarında teklif! Kumbara misali biriksin diyen zil takıp oynayacak! 32 günlük 14.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Banka hesaplarında birikmiş parası olanlar mevduat faizlerini yakından takip ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen birey sayısında artış yaşanmaya başladı. Para biriktiren pek çok risksiz yatırım yollarını araştırırken mevduat hesapları akıllara geliyor. Ayrıca bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar çeşitli avantajlı tekliflerini tek tek sunmaya başladı ve yarış giderek kızıştı. Bu doğrultuda da para birikimi olanlar teklifleri öğrenmek istiyor. Bankada paralar her ay giderek artmaya devam ediyor ve cüzdanlar kazançlarla dolacak. Bankaların mevduat faizi teklifleri tek tek netlik kazandı.
04.09.2021 19:59
- Son Güncelleme: 04.09.2021 19:59
Bal lokum ayarında teklif! Kumbara misali biriksin diyen zil takıp oynayacak! 32 günlük 14.000 TL mevduat faizinin kazandırdığı tutar merak konusu oldu. Çoğu banka müşteri sayısını çoğaltmak için pek çok cazip teklif sunup yanına da ek avantajlar ekliyor. Mevduat hesaplarıyla hesaplara yatırılan paralar her ay giderek artıyor ve cüzdanlar kazançlarla dolacak. Mevduat hesaplarıyla parayı değerlendirme yöntemi pek çok birey tarafından tercih ediliyor. Mevduat hesabı olanlar yahut yeni bir hesap açmak isteyenler bankaların son oranlarını öğrenerek ona gore şubelere gidecek ya da online talep oluşturacak. Büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar mevduat faizini güvenli olarak görüyor ve yatırımlarını hesaplarına aktarmaktadır.