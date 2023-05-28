SSK Bağ-Kur emeklisini sevindirecek zam müjdesi verildi! Seyyanen zam, ikramiye ve refah payı ile 3'lü artış! 2 ay içinde en düşük emekli maaşı...
Emekliler için yapılacak zam ve ikramiye konusu, milyonlarca emekli tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. En son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltildi. Başkan Erdoğan'ın son açıklamasıyla birlikte emekliler için yeni bir müjde verildi. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları yeniden yapıldı. Son veri gelince temmuz ayında yapılacak zam tutarı belirlenecek. Bu zam miktarı emeklilerin maaşlarına ne kadar artış geleceğini belirleyecek. Ayrıca, haziran ayında emeklilere bir emekli ikramiyesi daha verilecek.
28.05.2023 12:54 - Son Güncelleme: 28.05.2023 12:54
Yaklaşık 16 milyon emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Bilindiği üzere son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselmişti. Dün Başkan Erdoğan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeyi paylaştı. Son olarak nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları sil baştan yapıldı. Şimdi geriye iki veri kaldı. Öte yandan milyonlarca emekli haziran ayında bir emekli ikramiyesi daha alacak. İkramiyelerin artıp artmayacağı ise başka bir soru olarak akıllardaki yerini aldı.
Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ve kademeli ek zam müjdesi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık.