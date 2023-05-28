Prime Takılanlar, Çıraklık sigortası, Bağkur tescil... Tarih belli oldu! EYT'de kademeli emeklilik tablosu meydana çıktı!

Yaşın kademeli olarak düşürülmesi söz konusu olduğunda, 2000 yılında işe girmiş bir arkadaşımız 7000 günü tamamladığında onun için 60 olan yaş şartı geri çekilebilir veya ona bir başka kriter olarak 25 yıllık bir sigortalılık süresi gelebilir.

Bunlar üzerinde çalışılacak konular. Ancak ne kadar erken sigortalı olmuşsa veya ne kadar erken primini tamamlamışsa o arkadaşlarımız için 60 ve 58 olan yaş şartını kademeli olarak öne çekilmesi söz konusu olabilecek.