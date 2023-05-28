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Haberler Ekonomi O tarihte 0,43 TL zamlı satılacak! 28 Mayıs Benzin, motorin fiyatı... Kara haber bu sabah geldi! Brent petrol fiyatı yükseldi akaryakıta zam göründü!

O tarihte 0,43 TL zamlı satılacak! 28 Mayıs Benzin, motorin fiyatı... Kara haber bu sabah geldi! Brent petrol fiyatı yükseldi akaryakıta zam göründü!

Güncel benzin ve mazot litre fiyatları ne kadar kaç lira sorusu, zam duyurusunun ardından sıkça araştırılmaya başlandı. İstanbul'da motorin 19,34 TL, benzin ise 20,57 TL'den satılıyor. Ankara'da da motorin 19,70 TL, 20,92 TL'den satışta. Sürücülere kötü haber az evvel geldi. Akaryakıta zam bekleniyor. İşte detaylar...

28.05.2023 12:08 - Son Güncelleme: 28.05.2023 12:08
O tarihte 0,43 TL zamlı satılacak! 28 Mayıs Benzin, motorin fiyatı... Kara haber bu sabah geldi! Brent petrol fiyatı yükseldi akaryakıta zam göründü!

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi gündemde sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki iniş çıkışlar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak Benzin fiyatı için 23 Mayıs 2023 tarihinde 0,77 TL'lik zam gelmişti. Ardından bir önceki gün de 0,75 TL'lik zam bekleniyordu. Ancak iptal edildi. Bu geceden itibaren ise yeni bir zam beklenyor. İşte 28 Mayıs 2023 akaryakıt fiyat listesi.

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O tarihte 0,43 TL zamlı satılacak! 28 Mayıs Benzin, motorin fiyatı... Kara haber bu sabah geldi! Brent petrol fiyatı yükseldi akaryakıta zam göründü!

BRENT PETROL FİYATI YÜKSELDİ AKARYAKITA ZAM GÖRÜNDÜ!

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 artışla 77 dolardan işlem görüyor.

O tarihte 0,43 TL zamlı satılacak! 28 Mayıs Benzin, motorin fiyatı... Kara haber bu sabah geldi! Brent petrol fiyatı yükseldi akaryakıta zam göründü!

Benzin fiyatı için 23 Mayıs 2023 tarihinde 0,77 TL'lik zam gelmişti.

O tarihte 0,43 TL zamlı satılacak! 28 Mayıs Benzin, motorin fiyatı... Kara haber bu sabah geldi! Brent petrol fiyatı yükseldi akaryakıta zam göründü!

Bir önceki gün yapılacak olan 0,75 TL'lik zam ise iptal edildi.

O tarihte 0,43 TL zamlı satılacak! 28 Mayıs Benzin, motorin fiyatı... Kara haber bu sabah geldi! Brent petrol fiyatı yükseldi akaryakıta zam göründü!

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatı için 0,43 TL'lik zam bekleniyor.

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