O tarihte 0,43 TL zamlı satılacak! 28 Mayıs Benzin, motorin fiyatı... Kara haber bu sabah geldi! Brent petrol fiyatı yükseldi akaryakıta zam göründü!

Akaryakıt fiyatlarına zam yolda! Güncel benzin, motorin, LPG fiyat listesi gündemde sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldeki iniş çıkışlar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak Benzin fiyatı için 23 Mayıs 2023 tarihinde 0,77 TL'lik zam gelmişti. Ardından bir önceki gün de 0,75 TL'lik zam bekleniyordu. Ancak iptal edildi. Bu geceden itibaren ise yeni bir zam beklenyor. İşte 28 Mayıs 2023 akaryakıt fiyat listesi.