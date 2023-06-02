SSK Bağ-Kur emeklisini mutlu edecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3'lü artış geliyor! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için sevindirici bir haber geldi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlara yapılan zam oranları enlflasyon oranlarına göre belirleniyor. Son gelişmeler ışığında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek. Refah payı, enflasyon farkı ve seyyanen zamla milyonlarca kişi 3'lü bir gelir sağlayacak. Öte yandan emekliler temmuz zammı öncesinde bayram ikramiyesi alacak.
02.06.2023 08:38 - Son Güncelleme: 02.06.2023 08:38
Emekliler temmuz ayındaki zam miktarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltildi. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları yeniden yapıldı. Son veri gelince temmuz ayında yapılacak zam tutarı belirlenecek. Bu zam miktarı emeklilerin maaşlarına ne kadar artış geleceğini belirleyecek. Ayrıca emeklileri bir müjde daha bekliyor. Haziran ayında emeklilere bir emekli ikramiyesi daha verilecek.