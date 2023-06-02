SSK Bağ-Kur emeklisini mutlu edecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3'lü artış geliyor! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla...

Emekliler temmuz ayındaki zam miktarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Son olarak en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltildi. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından maaş hesaplamaları yeniden yapıldı. Son veri gelince temmuz ayında yapılacak zam tutarı belirlenecek. Bu zam miktarı emeklilerin maaşlarına ne kadar artış geleceğini belirleyecek. Ayrıca emeklileri bir müjde daha bekliyor. Haziran ayında emeklilere bir emekli ikramiyesi daha verilecek.