Kiwi vantilatör 400 TL’den az 369 TL’ye satışta! A101 13-14-15-16-17 Temmuz 2023 aktüel kataloğu FİYAT LİSTESİ! Ucuz klima, vantilatör, termos...

A101, bu hafta müşterilerine hem gıda hem de teknoloji ürünlerinde indirimler sunuyor. Kiwi KFAN7417 Vantilatör sadece 369 TL'ye satışa sunuldu. Ayrıca, Kiwi KVC 4105 Elektrikli Süpürge Kırmızı da 13 Temmuz'dan itibaren sadece 849 TL'ye alınabilecek. Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. A101, her hafta müşterilerine güncel aktüel ürünler sunmaya devam ediyor. Bu fırsatları kaçırmamak için haberimizden kataloğu inceleyebilirsiniz. İşte A101 13-14-15-16-17 Temmuz kataloğu.