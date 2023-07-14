Kiwi vantilatör 400 TL'den az 369 TL'ye satışta! A101 13-14-15-16-17 Temmuz 2023 aktüel kataloğu FİYAT LİSTESİ! Ucuz klima, vantilatör, termos...
A101'in yaza özel indirimleri açıklandı. Bu hafta A101'de vantilatör satılıyor. Yaz aylarında serinlemek isteyenler uygun fiyata vantilatör, klima gibi ürünlere bakıyor. Bu noktada zincir marketlerin aktüel ürünleri dikkat çekiyor. Kiwi marka vantilatör sadece 369 TL. Ayrıca A101'in elektronik ürünleri arasında tost makinesı, maşa, elektrikli süpürge, epilatör, elektrikli cezve, saç kesme makinesi, dijital baskül yer alıyor. İnternet arama motorlarında 'A101'de bu hafta neler var, hangi ürünler var?'' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte A101 13-14-15-16-17 Temmuz 2023 kataloğu.
14.07.2023 15:55 - Son Güncelleme: 14.07.2023 15:55
A101, bu hafta müşterilerine hem gıda hem de teknoloji ürünlerinde indirimler sunuyor. Kiwi KFAN7417 Vantilatör sadece 369 TL'ye satışa sunuldu. Ayrıca, Kiwi KVC 4105 Elektrikli Süpürge Kırmızı da 13 Temmuz'dan itibaren sadece 849 TL'ye alınabilecek. Akıllı telefonlardan beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. A101, her hafta müşterilerine güncel aktüel ürünler sunmaya devam ediyor. Bu fırsatları kaçırmamak için haberimizden kataloğu inceleyebilirsiniz. İşte A101 13-14-15-16-17 Temmuz kataloğu.