SSK Bağ-Kur emeklisine taze zam hesabı çıkarıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3'lü kallavi artış geliyor! Temmuz 2023'te maaşlara en düşük...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verileri emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için önemli bir ipucu niteliğinde oldu. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Emekliler ve memurlar için temmuz ayında gerçekleşecek zam oranı merakla beklenirken son veriler üzerinden kalem kalem hesaplamalar yapıldı. Kesin zam oranını belirlemek için ise haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor.
Emeklilerinin merakla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere ayrıca ek iyileştirmeler yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyona 5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Temmuz zammının kesin oranı için geriye sadece bir veri kalmış durumda. Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirme de yapılacak.
5 AYLIK VERİ ORTAYA ÇIKTI
Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti.
KADEMELİ ARTIŞ
İlk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammı, eklenecek refah fayı ile artırılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik yapılacak kademeli zam da bu kapsamda değerlendirilecek.
Aylık miktarına göre farklı zam oranları masada. Burada yüzde 30 ile 45 arasında zam formülü dile getiriliyor.
KÖK AYLIĞA YANSIYACAK
Emekliye halen en az 7 bin 500 lira aylık ödenirken, Temmuz zammı bu tutara değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Ancak 7 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Burada 10 bin lira formülü dile getiriliyor. Eğer taban aylık 10 bin lira yapılırsa, kök aylık Temmuz zammı sonrası bu tutarın altında kalıyorsa yapılacak aylık ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. Üstündeyse kök aylık ödenecek.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Haziran sonuna kadar başvuran EYT'lilerin emekli aylığına Temmuz ayında yapılacak artış direkt yansıyacak. Temmuz ayı sonrasında başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken enflasyon artışları dikkate alınacak.