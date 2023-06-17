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Haberler Ekonomi SSK Bağ-Kur emeklisine taze zam hesabı çıkarıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3'lü kallavi artış geliyor! Temmuz 2023'te maaşlara en düşük...

SSK Bağ-Kur emeklisine taze zam hesabı çıkarıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3'lü kallavi artış geliyor! Temmuz 2023'te maaşlara en düşük...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk beş aylık enflasyon verileri emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için önemli bir ipucu niteliğinde oldu. Yılın ilk 5 ayındaki enflasyon verilerine göre hesaplanan zam oranı yüzde 15.26 olarak belirlendi. Emekliler ve memurlar için temmuz ayında gerçekleşecek zam oranı merakla beklenirken son veriler üzerinden kalem kalem hesaplamalar yapıldı. Kesin zam oranını belirlemek için ise haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor.

17.06.2023 17:56 - Son Güncelleme: 17.06.2023 17:56
SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3’lü zam kapısı aralandı! Refah payı, seyyanen zamla kök maaşa en az...

Emeklilerinin merakla beklediği temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan emeklilere ayrıca ek iyileştirmeler yapılacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyona 5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam oranı yüzde 15.26 çıktı. Temmuz zammının kesin oranı için geriye sadece bir veri kalmış durumda. Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirme de yapılacak.

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SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3’lü zam kapısı aralandı! Refah payı, seyyanen zamla kök maaşa en az...

5 AYLIK VERİ ORTAYA ÇIKTI

Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti.

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3’lü zam kapısı aralandı! Refah payı, seyyanen zamla kök maaşa en az...

Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek.

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3’lü zam kapısı aralandı! Refah payı, seyyanen zamla kök maaşa en az...

5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Kesin oran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Enflasyon artışına Ocak ayındaki gibi bir refah payı eklenmesi gündemde.

SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3’lü zam kapısı aralandı! Refah payı, seyyanen zamla kök maaşa en az...

KADEMELİ ARTIŞ

İlk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammı, eklenecek refah fayı ile artırılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik yapılacak kademeli zam da bu kapsamda değerlendirilecek.

Aylık miktarına göre farklı zam oranları masada. Burada yüzde 30 ile 45 arasında zam formülü dile getiriliyor.

KÖK AYLIĞA YANSIYACAK

Emekliye halen en az 7 bin 500 lira aylık ödenirken, Temmuz zammı bu tutara değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Ancak 7 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Burada 10 bin lira formülü dile getiriliyor. Eğer taban aylık 10 bin lira yapılırsa, kök aylık Temmuz zammı sonrası bu tutarın altında kalıyorsa yapılacak aylık ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. Üstündeyse kök aylık ödenecek.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Haziran sonuna kadar başvuran EYT'lilerin emekli aylığına Temmuz ayında yapılacak artış direkt yansıyacak. Temmuz ayı sonrasında başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken enflasyon artışları dikkate alınacak.

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