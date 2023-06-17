SSK Bağ-Kur emeklisine taze zam hesabı çıkarıldı! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3'lü kallavi artış geliyor! Temmuz 2023'te maaşlara en düşük...

KADEMELİ ARTIŞ

İlk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammı, eklenecek refah fayı ile artırılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik yapılacak kademeli zam da bu kapsamda değerlendirilecek.

Aylık miktarına göre farklı zam oranları masada. Burada yüzde 30 ile 45 arasında zam formülü dile getiriliyor.

KÖK AYLIĞA YANSIYACAK

Emekliye halen en az 7 bin 500 lira aylık ödenirken, Temmuz zammı bu tutara değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Ancak 7 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Burada 10 bin lira formülü dile getiriliyor. Eğer taban aylık 10 bin lira yapılırsa, kök aylık Temmuz zammı sonrası bu tutarın altında kalıyorsa yapılacak aylık ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. Üstündeyse kök aylık ödenecek.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Temmuz zammından bu yıl emekli olan EYT'liler de yararlanacak. Haziran sonuna kadar başvuran EYT'lilerin emekli aylığına Temmuz ayında yapılacak artış direkt yansıyacak. Temmuz ayı sonrasında başvuranların ise emekli aylıkları hesaplanırken enflasyon artışları dikkate alınacak.