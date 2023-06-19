Ödeme tarihi verildi! SSK, Bağ-Kur emeklisine 10.000 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 9.500 TL! 5.000 günden 4.500 güne...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaş ve ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı. Bu açıklamaya göre, emekli maaşları ve ikramiyeleri 17-23 Haziran tarihleri arasında ödenecektir. Emekli vatandaşlarımızın maaş ve ikramiyelerinin zamanında ödenmesi, maddi güvencelerini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, ödeme tarihleri ve diğer detayları takip etmek ve gerekli bilgileri güncel tutmak emekli vatandaşlarımızın yararına olacaktır.
19.06.2023 09:10 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:10
Temmuz emekli maaşları için araştırmalar hızlandı. Emekli maaşı ödemeleri ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Bu nedenle 15 günlük fark ödemesi ve yeni zamlı emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin ipucu verdi. İşte 2023 zamlı emekli maaşları...