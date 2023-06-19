Ödeme tarihi verildi! SSK, Bağ-Kur emeklisine 10.000 TL maaş + 4.000 TL ikramiye + 9.500 TL! 5.000 günden 4.500 güne...

Temmuz emekli maaşları için araştırmalar hızlandı. Emekli maaşı ödemeleri ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak. Bu nedenle 15 günlük fark ödemesi ve yeni zamlı emekli maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin ipucu verdi. İşte 2023 zamlı emekli maaşları...