SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar...
Geçtiğimiz Mart ayında 16 milyon emekliyi heyecanlandıran bir dizi gelişme yaşandı. SSK Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılan açıklamalarla, emeklilerin maaşlarında ve ikramiyelerinde önemli artışlar gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile en düşük emekli maaşı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceği duyuruldu. Bu zam SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan ilk üç aylık veriye göre enflasyon oranı yüzde 12.50 oldu.
SSK Bağ-Kur emeklisine kol kanat gerecek zam kapıda! %12.50 enflasyon zamlı maaşları işaret etti! 4.000 TL çifte ikramiye+10.000 promosyon+en düşük artışla maaşlar... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mart ayında yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceği duyurdu. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yapılacak ikramiye ödemelerinde de artış yaşandı. Geçtiğimiz mart ayında, ikramiyelerde de önemli bir artış gerçekleşti. Daha önce 1.100 TL olan ikramiye tutarı, 2.000 TL'ye yükseltildi.
ÜÇ AYLIK VERİ BELLİ OLDU
Açıklanan Mart enflasyonuyla birlikte üç aylık oran ortaya çıktı. 6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.