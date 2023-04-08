Emeklilikte ikinci tarihi reform! Milyonlarca Bağ-Kur'luya prim günü müjdesi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ardından ikinci tarihi reform kapıda. Bağ-Kur'lu çalışan binlerce tüccar, esnaf ve işverene sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısı düşürülecek. Küçük esnafın, tüccarın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek.
08.04.2023 07:47 - Son Güncelleme: 08.04.2023 07:47
Ziyarette, Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu şemsiyesi altında 4A, 4B arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklara dikkat çekti.
Baran, üyelerinin aralarında bulunduğu Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.