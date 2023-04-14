Mersin TOKİ müstakil arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! 1000 arsa kazananlar sorgulama ekranı! Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla...

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi TOKİ arsa kuraları hakkında sorgulama yapmak için arama motorlarına yöneldi. Mersin'in Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus ilçelerinde yer alan arsalar için kuralar çekildi. İşte kura kura sonuçları sorgulama linki!