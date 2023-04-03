SSK Bağ-Kur emeklisine ekstra zamla yeni tablo şekillendi! 2.000+2.000=4.000 ikramiye+7.500 TL maaş+10.000 TL promosyon! En düşük maaş...
Geçen ay emeklileri mutlu edecek haberler peş peşe geldi. Promosyon, ikramiye ve maaş önemli bir artış yaşandı. EYT'lilerin emeklisiyle birlikte 16 milyon kişiyi yakından ilgilendiren yeni maaş zammı ve ikramiye tutarları belli oldu. Son yapılan güncellemelerle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Geçen ay yapılan açıklamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca kişiye yapılacak ikramiye tutarında artış yaşandı. Yeni ikramiye tutarı 2.000 TL oldu. Böylece milyonlarca emekli iki bayram öncesinde 2 bin TL+2 bin TL olmak üzere toplamda tam 4 bin TL ikramiye alacak.
03.04.2023 08:26 - Son Güncelleme: 03.04.2023 08:26
Mart ayında SSK Bağ-Kur emeklisini heyecanlandıracak gelişmeler peş peşe yaşandı. 16 milyon emekliye müjdeler verildi. Geçen ayın sonlarına doğru açıklamaya yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Yapılan bu açıklama emeklide büyük bir sevinç yarattı. Öte yandan dün ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkartıldı. Maaşta ve ikramiyede yaşanan bu artışla emekli gelecek ay çifte kazanç sağlayacak.