SSK Bağ-Kur emeklisine çifte zam için rota belirlendi! Refah payı+enflasyon farkı dahil... 7.500 TL maaşa kallavi artış müjdesi geliyor!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı temmuz ayında belli olacak. Bu kapsamda zam yolunda veriler tek tek belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından zamlı maaşlar noktası virgülüne hesaplanıyor. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyor.
08.05.2023 08:51 - Son Güncelleme: 08.05.2023 08:51
Nisan ayı TÜİK enflasyon oranları bu hafta açıklandı. Böylece zam yolunda bir veri daha belli olmuş oldu. Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Emekliler haziran ayında bir bayram ikramiyesi alacak, temmuz ayında da zamlı maaşlarını öğrenecek. Böylece yaz aylarına çifte kazançla girmiş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını işaret edecek.
Bu verilerin açıklanmasıyla zam oranı ortaya çıkacak. Emekliler, 3 Temmuz'da maaşların ne kadar artacağını öğrenecek.