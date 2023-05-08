SSK Bağ-Kur emeklisine çifte zam için rota belirlendi! Refah payı+enflasyon farkı dahil... 7.500 TL maaşa kallavi artış müjdesi geliyor!

Nisan ayı TÜİK enflasyon oranları bu hafta açıklandı. Böylece zam yolunda bir veri daha belli olmuş oldu. Milyonlarca emekli temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklandı. Emekliler haziran ayında bir bayram ikramiyesi alacak, temmuz ayında da zamlı maaşlarını öğrenecek. Böylece yaz aylarına çifte kazançla girmiş olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını işaret edecek.