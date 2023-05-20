SSK Bağ-Kur emeklisine çifte piyango vurduracak zam müjdesi! 7.500 TL ve üstü maaş alana 3'lü artış geliyor! Refah payı, enflasyon farkı, seyyanen zamla en düşük maaş...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yapılacak zam oranları her yıl ocak ve temmuz ayında netlik kazanıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için son 2 enflasyon verisi bekleniyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir veri daha belli oldu. Geriye ise sadece mayıs ve haziran ayı verileri kaldı. TÜİK tarafından açıklanacak son 2 enflasyon verisi, emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını belirleyecek. Bu doğrultuda 4 veri baz alınarak kalem kalem tüm emeklilerin maaşları hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. Geri sayım sürerken zam yolunda veriler tek tek belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından zamlı maaşlar noktası virgülüne hesaplanıyor. Şimdi milyonlarca emekli son veriler ışığında maaşlarına yapılacak zam oranını araştırıyor ve refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak beklemeye başladı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hesaplamalar yeniden yapıldı.
Milyonlarca emekli ve emeklilik işlemleri devam eden EYT'liler için seçimlerden sonra seyyanen artış yasası gelecek. Burada maaş durumlarına göre üç kademe olacak ve bu kademelere göre artışlar yapılacak.
Temmuz ayında ise hem enflasyon hem de refah payı artışı yaşanacak. Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak.
Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
EYT'LİLER DE YARARLANACAK
Refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranının yüzde 30-35 aralığında olması bekleniyor. Enflasyon artışı ve refah payı artışlarından Emeklilikte Yaşa Takılanlar da yararlanacak.