13.500 TL'ye arazi fırsatı! TOKİ'den arsa alamayanlara müjde! 30-40-50 bin TL'ye arazi alın! Milli Emlak İL İL açıkladı! Taksit + kredi ile...
Milli Emlak tarafından satışa sunulan araziler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İl il yayınlanan listede 10 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılık arsa ilanları için araştırmalar hızlandı. Bahçe, çiftlik, prefabrik ev hayali kuranlar için en güzel arazi ilanlarını derledik. İşte Mayıs 2023 Milli Emlak satılık arsa ilanları...
Yeni ayın gelmesiyle birlikte gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için Milli Emlak'tan satılık arsa fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte Mayıs 2023 satılık arsa ilanları...
MİLLİ EMLAKTAN HAZİNE ARAZİSİ NASIL ALINIR?
Emlak/milli emlak müdürü, müdür yardımcısı, bir milli emlak uzmanı veya memur ile Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden bir ziraat mühendisinden oluşan komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenecek.
DEVLET ARSASI NASIL SATIN ALINIR?
Eğer satın alınacak mülk bir ilde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğüne veya Milli Emlak Müdürlüğü'ne, şayet satın alınmak istenilen mülk bir ilçede ise Mal Müdürlüğüne dilekçe verilmesi gerekmektedir.
MİLLİ EMLAK A AİT YERLER NASIL BULUNUR?
Bu araziyle ilgili bilgi toplamak için önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web sayfasına gireceksiniz Çıkan sayfada Parsel sorgulama bölümüne tıklanacaktır. Karşınıza çıkan il , işçe, mahalle ve parsel numaralarına girdiğinizde, aradığınız parsele ulaşabilirsininiz.
HAZİNE YERİNİN TAPUSU NASIL ALINIR?
Bu durumda müracaatçı kalan taksit meblağını ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda süresiz ve kesin banka teminat mektubu ya da ipotek vererek tapuyu alabilir.Sonuç olarak hazine arazisi tapusu, arazinin il veya ilçe sınırları içinde olması durumuna göre yetkili yerlere yapılacak başvuru sonrasında alınır.