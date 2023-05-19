13.500 TL’ye arazi fırsatı! TOKİ’den arsa alamayanlara müjde! 30-40-50 bin TL’ye arazi alın! Milli Emlak İL İL açıkladı! Taksit + kredi ile...

MİLLİ EMLAKTAN HAZİNE ARAZİSİ NASIL ALINIR?

Emlak/milli emlak müdürü, müdür yardımcısı, bir milli emlak uzmanı veya memur ile Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden bir ziraat mühendisinden oluşan komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenecek.