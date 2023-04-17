SSK Bağ-Kur emeklisine can suyu olacak zam geldi! T.C Kimlik Numarası sonu 0,2,4,6,8 olana ödemeyi başlattılar! En düşük 7500+8500+2000 TL...

EYT ile emekli olan 1.6 milyon vatandaş ilk maaşını ve ikramiyesini bugün itibariyle almaya başlayacak. Öte yandan Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor. Böylece temmuz ayında milyonlarca emekliye yapılacak zam tutarı belirlenebilecek.