1+1-2+1-3+1 59, 70, 74, 78 ve 90 metrekare prefabrik ev fiyatları çölde bir vaha gibi! 99.900 TL’ye evinizi alın! Devlet 200 bin TL destek veriyor!

Prefabrik evler, son yılların en popüler konut seçenekleri arasında yer alıyor. Daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerle inşa edilebilmeleri, çevre dostu olmaları ve sundukları konforlu yaşam alanları, ev alıcılarının ilgisini çekiyor. Ancak, prefabrik evlerin fiyatları birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Prefabrik ev fiyatları, malzeme seçimine, evin boyutuna ve tasarımına, kurulum sürecine, nakliye maliyetlerine ve ek hizmetlere göre değişkenlik gösterir. Ahşap, çelik, beton veya panel malzemeler kullanılarak üretilen prefabrik evlerin fiyatları, malzemeye ve üretim teknolojilerine göre değişir. Aynı şekilde, evin boyutu ve tasarımı da fiyatı etkiler. Geniş ve özel tasarım evler, daha yüksek fiyatlara sahip olabilir.