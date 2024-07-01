SSK, BAĞ-KUR emeklisine %4'lük ek ödeme yolda! 3 Temmuz sonrası maaşlar... EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI

Milyonlarca emeklinin maaşları 3 Temmuz'da yapılacak artışlarla belirleniyor. Artan maaşlar, emeklilerin ek ödeme tutarlarını da artıracak. Tüm emekliler, maaşlarına ek olarak belirli bir yüzde üzerinden hesaplanan ek ödemeleri almaya devam ediyor. Bu ek ödemeler, vergi iadesi olarak her ay düzenli olarak emeklilere ödeniyor.
Emekliler ve memurlar ile birlikte milyonlarca vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarının dışında sosyal ödemelere yapılacak artışlar da bu tarihte belli olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor.
Bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 25.83 çıkması bekleniyor. Buna göre de SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin temmuz enflasyon artışı yüzde 25.8 olurken memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yaklaşık yüzde 21 olarak hesaplanıyor.