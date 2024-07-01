SSK, BAĞ-KUR emeklisine %4'lük ek ödeme yolda! 3 Temmuz sonrası maaşlar... EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI

1 Emekliler ve memurlar ile birlikte milyonlarca vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarının dışında sosyal ödemelere yapılacak artışlar da bu tarihte belli olacak.

2 SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor. Memur ve emeklinin zammı netleşiyor!