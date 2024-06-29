Dünyaca ünlü banka altında yeni rotayı tayin etti! 2024 yılının sonunda rakamlar o seviyede olacakmış...

Son dönemde altın yatırımcıları arasında ons altın, yükselen popülerliğiyle dikkat çekiyor. ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, piyasalara yeni bir heyecan getiren bir tahminde bulundu. Altın asırlardır yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinirken Citigroup'un tahminleri bu duruma yeni bir boyut kazandırıyor.
Bu tahmin altın piyasasında büyük bir hareketliliğe neden olabilecek potansiyeli barındırıyor. Banka bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde piyasalarda ciddi bir sarsıntı yaşanabileceğini belirtiyor.
PİYASA TAHMİNLERİ
Citigroup merkez bankalarının altın alımlarını artırmasının olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda altın fiyatlarının yaklaşık %50 oranında artabileceğini öngörüyor.
Özellikle gelişmekte olan piyasaların merkez bankaları arasında dolarsızlaşma ve bunun sonucunda ABD dolarına yönelik güven krizi altın fiyatlarını 3.000 dolar/ons seviyesine taşıyabileceği belirtiliyor.