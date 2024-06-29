Dünyaca ünlü banka altında yeni rotayı tayin etti! 2024 yılının sonunda rakamlar o seviyede olacakmış...

1 Bu tahmin altın piyasasında büyük bir hareketliliğe neden olabilecek potansiyeli barındırıyor. Banka bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde piyasalarda ciddi bir sarsıntı yaşanabileceğini belirtiyor.

2 PİYASA TAHMİNLERİ Citigroup merkez bankalarının altın alımlarını artırmasının olası bir stagflasyon veya derin bir küresel durgunluk durumunda altın fiyatlarının yaklaşık %50 oranında artabileceğini öngörüyor.