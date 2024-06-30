Kiralardaki %25 zam sınırı kalkıyor! Artık enflasyona bakılacak! Ev sahibi zam yapabilir mi?

Yüzde 25 zam sınırının uygulandığı dönemde kiracı, evsahibi uyuşmazlıkları artmış bunun üzerine arabulucu sistemi getirilmişti. Ancak şimdi liralardaki yüzde 25 zam sınırı kalkıyor. Artık enflasyona bakılacak. Peki kiracı ve ev sahibi için ne değişecek? İşte cevaplar...
İki yıl önce getirilen ve büyük ölçüde uygulanmasında zorluklar yaşayan kira artışındaki yüzde 25 sınırı yarın sona eriyor.
Yarından sonra yapılacak tüm sözleşmeler 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artırılmış olacak. Ancak devam eden sözleşmeler için ek zam yapılamayacak. Peki 1 Temmuz'dan sonra neler değişecek? İşte cevaplar...
■ Yeni dönemde kira artışı nasıl yapılacak?
Yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek ve 2 Temmuz itibarıyla yenilenecek olan kira kontratlarında TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanacak. Böylece kira artışlarında eskiye dönülmüş olacak.