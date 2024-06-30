Kiralardaki %25 zam sınırı kalkıyor! Artık enflasyona bakılacak! Ev sahibi zam yapabilir mi?

Yüzde 25 zam sınırının uygulandığı dönemde kiracı, evsahibi uyuşmazlıkları artmış bunun üzerine arabulucu sistemi getirilmişti. Ancak şimdi liralardaki yüzde 25 zam sınırı kalkıyor. Artık enflasyona bakılacak. Peki kiracı ve ev sahibi için ne değişecek? İşte cevaplar...