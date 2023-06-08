SGK dilekçeyle başvuranın hesabına 25.500 TL geçiyor! Tarih belli oldu: EYT’liye bayram öncesi müjdeli haber verildi!

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı bağlanması için bekleyen EYT'lilere nakit avans imkanı sunuyor. Bu yeni düzenleme ile EYT'liler, emekli aylıklarının bağlanması sürecinde maddi sıkıntı yaşayan kişiler için geçici bir çözüm sunuluyor. 2 Haziran itibariyle başlayan uygulama kapsamında, EYT'liler SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Nakit avans ödemeleri başvurunun değerlendirilmesi ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.