SGK dilekçeyle başvuranın hesabına 25.500 TL geçiyor! Tarih belli oldu: EYT'liye bayram öncesi müjdeli haber verildi!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları EYT başvuruları için çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Bu süreçte maaşlarının geciken EYT'liler için ise sevindirici bir avans müjdesi duyuruldu. Bu gelişmeye göre 2 Haziran 2023 tarihinden itibaren maaşı bağlanamayan emekli adayları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans talebinde bulunabiliyor. Öte yandan emekli maaşınız bağlandığı an 25.500 TL'nin yanında 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi ve 2.000 TL ikramiye alarak 3'lü fırsat şansı doğuyor.
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı bağlanması için bekleyen EYT'lilere nakit avans imkanı sunuyor. Bu yeni düzenleme ile EYT'liler, emekli aylıklarının bağlanması sürecinde maddi sıkıntı yaşayan kişiler için geçici bir çözüm sunuluyor. 2 Haziran itibariyle başlayan uygulama kapsamında, EYT'liler SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Nakit avans ödemeleri başvurunun değerlendirilmesi ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek.
Bu genelgeye göre emeklilik müracaatını yapmış olmalarına rağmen 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan emekli adayları, SGK'dan avans talebinde bulunabilecek.
Avans düzenlemesi, EYT'lilerin maddi açıdan rahatlatmayı amaçlıyor. EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik hakkı elde eden ve maaşlarını bekleyen EYT'liler için bu avans düzenlemesi önemli bir adımdır.
O KİŞİLER DİKKAT
Bu arada henüz işlemleri bitmeyen EYT'liler de bulunuyor. İşlemleri bitmeyen EYT'lilerin maaşlarının bağlanmama sebepleri kendilerinden de kaynaklanıyor olabilir.