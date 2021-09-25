SSK Bağ-Kur emeklisine 2022 yılı için yeni zam! 13.2 milyon kişi can kulağıyla dinleyecek! Tüm maaşlara en az...

Yaklaşık 13.2 milyon emekli vatandaşın son zamanlarda takip ettiği gelişmelerden birisi 2022 yılının Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı oldu. Emekliler 2022 yılının ilk haftasına zamlı maaşlarını öğrenerek başlayacak. Bilindiği üzere her yıl emeklilerin maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Maaşa yapılacak zam oranı da enflasyon verilerine göre şekilleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2021 yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Zam miktarı ise 3 Ocak 2022 Pazartesi günü belli olacak. Yeni yıl yaklaşırken zam oranı için ipuçları da teker teker ortaya çıkıyor.