O mesleklerde çalışan erken emekli olur! Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranma emeklilik getiriyor mu?

SABAH'ta yer alan habere göre, Çalışanlar, "yaştan, normal ve erken" olmak üzere üç şekilde emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe başlama tarihine göre bazen indirilerek farklı emeklilik seçenekleri sunulabiliyor. SSK'lı olanlarda ilk işe giriş tarihine göre yaş, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi koşulları tespit ediliyor.