Vav TV İzle
Haberler Ekonomi O mesleklerde çalışan erken emekli olur! Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranma emeklilik getiriyor mu?

O mesleklerde çalışan erken emekli olur! Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranma emeklilik getiriyor mu?

Sağlık sorunlarının yanı sıra bazı meslekler de erken emekli ediyor. Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanlar emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Peki Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranmayla ek prim emeklilik getiriyor mu? İşte detaylar...

24.09.2021 06:58 - Son Güncelleme: 24.09.2021 06:58
O mesleklerde çalışan erken emekli olur! Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranma emeklilik getiriyor mu?

Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali olup "yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi" şartlarını yerine getirenler bu hakkı elde eder.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O mesleklerde çalışan erken emekli olur! Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranma emeklilik getiriyor mu?

SABAH'ta yer alan habere göre, Çalışanlar, "yaştan, normal ve erken" olmak üzere üç şekilde emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe başlama tarihine göre bazen indirilerek farklı emeklilik seçenekleri sunulabiliyor. SSK'lı olanlarda ilk işe giriş tarihine göre yaş, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi koşulları tespit ediliyor.

O mesleklerde çalışan erken emekli olur! Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranma emeklilik getiriyor mu?

Kademeli yaşta ilk çalışma önem taşıyor. Emeklilikte aranan prim gün sayısının hesabında 18 yaş öncesi sigorta günleri de dikkate alıyor.

O mesleklerde çalışan erken emekli olur! Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranma emeklilik getiriyor mu?

Sağlık nedeniyle "malulen ve engelli hakkıyla" emekli olunabilir. Yıpranmaya tabi olanlar, engelli çocuğu olan annelerin erken emeklilik şansı var. Zorunlu stajlar, mesleki okullarda stajlardaki işe girişler emeklilik için dikkate alınmıyor.

O mesleklerde çalışan erken emekli olur! Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranma emeklilik getiriyor mu?

Staj sigortasından sonra doğum yapan kadınlar, tescil şartını yereni getirmiş kabul ediliyor. Erken emeklilikte merak edilenler şöyle:

SON DAKİKA