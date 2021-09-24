O mesleklerde çalışan erken emekli olur! Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranma emeklilik getiriyor mu?
Sağlık sorunlarının yanı sıra bazı meslekler de erken emekli ediyor. Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanlar emeklilik tarihini erkene çekebiliyor. Peki Yaşla nasıl emekli olunur? Yıpranmayla ek prim emeklilik getiriyor mu? İşte detaylar...
24.09.2021 06:58
- Son Güncelleme: 24.09.2021 06:58
Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali olup "yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi" şartlarını yerine getirenler bu hakkı elde eder.
SABAH'ta yer alan habere göre, Çalışanlar, "yaştan, normal ve erken" olmak üzere üç şekilde emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe başlama tarihine göre bazen indirilerek farklı emeklilik seçenekleri sunulabiliyor. SSK'lı olanlarda ilk işe giriş tarihine göre yaş, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi koşulları tespit ediliyor.
Sağlık nedeniyle "malulen ve engelli hakkıyla" emekli olunabilir. Yıpranmaya tabi olanlar, engelli çocuğu olan annelerin erken emeklilik şansı var. Zorunlu stajlar, mesleki okullarda stajlardaki işe girişler emeklilik için dikkate alınmıyor.