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Haberler Ekonomi Bunu yapanın emekli maaşı yükseliyor! İşte o formül...

Bunu yapanın emekli maaşı yükseliyor! İşte o formül...

Çalışan herkes emekliliğin hayalini kurarken, emeklilik dönemiyle ilgili de bazı detayları merak ediyor. Ne zaman emekli olmalıyım, emeklilik maaşını etkileyen faktörler neler, yüksek emekli maaşı almak için ne yapmalıyım gibi sorular en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte tüm merak edilenler...

24.09.2021 09:05 - Son Güncelleme: 24.09.2021 09:05
Bunu yapanın emekli maaşı yükseliyor! Merak edilen soru yanıt buldu

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında "ne zaman emekli olmalıyım, şimdi mi emekli olsam yeni seneye mi bıraksam?" sorusu geliyor. Bu soruların altında yatan gerekçe ise yüksek emekli maaşı alabilmek. Aslında merak edilen konu, sene sonuna kadar emekli olmakla, yeni senenin başında emekli olmanın maaşı ne kadar etkileyeceği.

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Bunu yapanın emekli maaşı yükseliyor! Merak edilen soru yanıt buldu

Hürriyet'in haberine göre kimileri de emekliliği gelse de biraz daha çalışıp emekli maaşını arttırmanın yollarını arıyor. Peki, 2021'in sonuna kadar emeklilik dilekçesi vermekle, 2022'nin başında vermek arasında maaş açısından bir fark var mı? İşte, tüm merak edilenler...

Bunu yapanın emekli maaşı yükseliyor! Merak edilen soru yanıt buldu

1)Emeklilik başvurusunu sene sonuna kadar mı, yoksa yeni senenin başında mı yapmak daha avantajlı?
2021'in sonuna kadar emekli olmakla, 2022'nin ocak ayında başvuru yapmak arasında emekli maaşı açasından belirli bir fark var.

Bunu yapanın emekli maaşı yükseliyor! Merak edilen soru yanıt buldu

Sene sonuna kadar başvuruda bulunursanız bu yılın ocak ve temmuz emekli zamları emekli maaşınızı eklenecek, 2022'nin başında başvurursanız sadece yeni senenin ocak ayında zam tutarı aylığınıza eklenecek. Ayrıca emekli maaşının belirlenmesinde de fark olacak.

Bunu yapanın emekli maaşı yükseliyor! Merak edilen soru yanıt buldu

2) Emekli maaşı nasıl belirleniyor?
İlk sigortalı olduğu tarih 2000 yılı öncesi ile 2000-2008 arası olanlar ve 2008 sonrası sigorta girişi olanların emeklilik maaşları farklı hesaplanıyor. En basit haliyle, yatırılan prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı gibi faktörlere göre emekli aylığı hesaplanıyor.

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