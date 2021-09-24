Bunu yapanın emekli maaşı yükseliyor! İşte o formül...

Çalışanların en çok merak ettiği konuların başında "ne zaman emekli olmalıyım, şimdi mi emekli olsam yeni seneye mi bıraksam?" sorusu geliyor. Bu soruların altında yatan gerekçe ise yüksek emekli maaşı alabilmek. Aslında merak edilen konu, sene sonuna kadar emekli olmakla, yeni senenin başında emekli olmanın maaşı ne kadar etkileyeceği.