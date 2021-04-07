SSK Bağ-Kur emeklisine 1.083 lira ikramiye talebi! Ödeme tarihi gelip çatıyor! 6 ayda bir zam olursa...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla ilk ikramiye ödeme tarihi de heyecanla bekleniyor. Emekliler 2018 yılından bu yana yılda iki kez bayram öncesi verilen ikramiyeleri beklemeye başladı. Milyonlarca kişi ödemelerin yapılmasıyla Mayıs ayının ortalarında ek gelir sağlamış olacak. İkramiyeleri bekleyen emekliler aynı zamanda bin liralık ödeme tutarında bir değişiklik olur mu sorusunun yanıtını da merak ediyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi için heyecan sürerken tutarda artış talepleri gündemde yer almaya başladı. Son zamanlarda 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' talep ediliyor.

07.04.2021 06:45 - Son Güncelleme: 07.04.2021 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





