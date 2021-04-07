Son dakika: Gram altın meydan, okuyup, hareket edince milyonlar şok oldu! Ender yaşanır denilen olay an itibariyle yaşandı! neler oluyor?
Gram altın meydan, okuyup, hareket edince milyonlar şok oldu! Yalnızca birkaç ay içerisinde altın yatırımı yapmak isteyenler, yaşanılan düşüşten dolayı büyük bir pişmanlık yaşamıştı. Son zamanlar yaşanılan yükseliş ise rahat bir soluk alınmasına neden oldu. Gram altın ve çeyrek altın maliyetleri son birkaç gündür muhakkak oranlarda yukarıya sevilere çıkıyor. Dolar tarafında yaşanılan gelgitler altın maliyetlerine de yansıyor. Son zamanlarda yaşanılan dolar bazındaki düşüş, altın maliyetlerinde yükselişe neden oldu. Dolar ve altın arasında ters orantı; altın yatırımcısını sevindirirken, dolar yatırımcısını düşündürmeye başlattı
Altın milyonlarca yıldır insanların sığındığı güvenli bir limandır. Yatırım yapmayı bilmeyenlerin fakat bir yerden başlamak isteyenlerin ilk tercihi olan altın, yıllardır üzerindeki hakkıyla görüyor. Bir inişli bir çıkışlı olan altın fiyatlarında ise gram altın adeta geçmiş günlere meydan okudu. Uzun zamandır düşüşte olan gram altın birden yükselmeye başladı. Altın almak isteyenler yükselişe geçmişken almaları ise uzman tarafından tavsiye ediliyor. Altınlarını bozdurmak isteyeneler ise biraz daha bekleyebilirler. Sizler altın yatırımını doğru buluyor musunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız!
Son zamanlarda 450 aşan gram altın fiyatı, bazı kuyumlarda ise daha yüksek fiyatlara komisyonlardan dolayı satılabiliyor. Anlık olarak yükseliş ve düşüş yaşayan altın fiyatlarını sizler için haberimiz içerisine yerleştirdik. '100 yılda bir kez yaşanır' denilen olay ise son zamanlarda dolar tarafında yaşanılan düşüş ve yükselişlerden dolayı yaşanıyor! İşte altın fiyatları...
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,18 artışla 455,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 449 bin 715 lirayı, en yüksek ise 454 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 454 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 887 milyon 774 bin 673,38 lira, işlem miktarı ise 1.960,94 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 940 milyon 496 bin 147,86 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.