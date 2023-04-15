SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

Emekliler için maaş günü geldi. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş bugün ilk maaşlarına kavuşacak. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin ne zaman, saat kaçta yatacağı merakla araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'liler dört gözle zamlı maaşlarını almayı bekliyor. Haftanın son gününde müjdeler peş peşe sıralandı. Bu yıl ikramiyeler 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Peki zamlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman, saat kaçta yatacak? Tahsis NO'ya göre...