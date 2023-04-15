RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'liler için beklenen gün geldi. Yapılan son zamla birlikte en düşük emekli maaşı 7500 TL oldu. Bayram ikramiyeleri de 2023 yılı itibariyle 2 bin TL olarak verilmeye başlanacak. Ramazan Bayramı öncesi çifte ödeme milyonlarca emekliyi sevindirecek. Emekilik hakkı elde etmiş tüm emekliler bu yıl Ramazan Bayramı gelmeden maaşlarını ceplerine koyacak. Emekli maaşı ile bayram ikramiyesi toplamında emekliler bu yıl en az 9500 TL para almış olacak. Peki Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 14 Nisan SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

15.04.2023 14:44 - Son Güncelleme: 15.04.2023 14:44
Nisan SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

Emekliler için maaş günü geldi. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan vatandaş bugün ilk maaşlarına kavuşacak. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin ne zaman, saat kaçta yatacağı merakla araştırılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'liler dört gözle zamlı maaşlarını almayı bekliyor. Haftanın son gününde müjdeler peş peşe sıralandı. Bu yıl ikramiyeler 2 bin TL olarak hesaplara yatırılacak. Peki zamlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman, saat kaçta yatacak? Tahsis NO'ya göre...

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Nisan SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YATACAK?

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün (14 Nisan 2023) yatmaya başlayacak. Buna göre Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3 yani ödeme günü ayın 17, 18, 19, 20 olanlar 14/04/2023 tarihinde paralarını alacak.

Nisan SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

Tahsis numarası son rakamı 1,8,6 yani ödeme günü ayın 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 4,2,0 yani ödeme günü ayın 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde hem maaşlarını hem ikramiyelerini alacak.

Nisan SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri de

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5,3,1 yani ödeme günü ayın 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4,2,0 yani ödeme günü ayın 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri; 19/4/2023 tarihinde ödenecek.

Nisan SSK, BağKur, Emekli Sandığı, EYT maaş + ikramiye sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Emekli maaşları ve ikramiyeler yattı mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU

2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.

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