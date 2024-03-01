Bu yıla yeni maaşlarla başlayan, bayram ikramiyelerini de zamlı almaya hazırlanan emekliler gözünü banka promosyonlarına çevirdi. Yükselen maaşlarla birlikte promosyonda artış beklentileri büyüdü. Bunun için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalara çevrildi.

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EN DÜŞÜK TUTAR PROTOKOL İLE BELİRLENİYOR

Promosyonda taban tutarlar SGK'nın bankalarla imzaladığı protokolle belirleniyor. SGK, bankalar ile promosyon için protokol imzalıyor. Bu protokoldeki tutarlar emeklilere ve dul ve yetimlere ödenebilecek en düşük promosyon tutarlarını gösteriyor. Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamıyor, isterse daha fazlasını da verebiliyor.